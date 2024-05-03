%91 معدل نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال

وطنا اليوم:بلغ معدل نسب الإشغال خلال عطلة عيد العمال في فنادق العقبة لغاية اليوم 91٪، وفق نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن.

وقال الحاج حسن إن نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال للفنادق فئة 5 نجوم 92% وفئة 4 نجوم 91% وفئة 3 نجوم 90%.

قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره في وقت سابق، تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الخميس، الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل احتفاءً بيوم العمَّال العالمي الذي يُصادف في الأوَّل من أيَّار كلَّ عام.