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أمطار غزيرة وسيول تغرق سوقا وتجرف بيوتا وسط العراق

منذ 3 ساعات
أمطار غزيرة وسيول تغرق سوقا وتجرف بيوتا وسط العراق

وطنا اليوم:اجتاحت مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق شرق العراق، فجر اليوم الجمعة، الأسواق والمستشفيات في محافظة واسط، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر إلى متر، جراء الأمطار الغزيرة، في سوق ناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط.
وتسببت السيول أيضا بنفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار رعدية واستقرارا بدرجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس يوم غد السبت سيكون صحوا إلى غائم جزئي ويكون غائما في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية”.


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