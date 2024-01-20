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المستقلة تمنع تجاوزات في مؤتمر عام لأحد الأحزاب

20 يناير 2024
المستقلة تمنع تجاوزات في مؤتمر عام لأحد الأحزاب

وطنا اليوم خاص- علمت وطنا اليوم أن موتمراّ عاماً لأحد الأحزاب اليوم قد شهد فوضى وسوء وتنظيم؛ كما حاول منظموه التجاوز على القانون وعقد المؤتمر العام في ظل وجود تجاوزات قانونية لولا تنبه كادر الهيئة المستقلة للانتخاب والذين اصروا على عقده وفق القانون.

وبحسب المعلومات؛ فإن منظمي المؤتمر العام حاولوا إدخال أسماء غير مسجلين في الحزب وتجميع شخوص من غير المنتسبين؛ ومحاولة فرضهم على الهيئة كمنتسبين؛ مصطدمين بدقة اجراءات الهيئة وتدقيقها على جميع الأسماء، رغم محاولة المنظمين أحداث جلبة داخل القاعة للتأثير على عمل كادر الهيئة وصلت إلى حد التطاول عليهم، إلا انهم تجاوزوها بحنكة وخبرة.


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