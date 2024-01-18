وطنا اليوم:قالت هيئة البث العبرية ، الخميس ، ان استطلاعا للرأي أجرته المنظمة الصهيونية كشف ان 80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة للكيان بعد هجوم 7 أكتوبر.

وفي الفترة الأخيرة، رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بيانات لا تكشفها عادة سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية حول عدد طلبات الجنسية الأجنبية وحيازة جواز سفر ثانٍ بين الإسرائيليين، وماهية الدول المُفضلة بوصفها وِجهة لديهم. ووفقا لهذه البيانات، بدأ عدد ضخم من الإسرائيليين بالفعل عملية الانتقال إلى إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة، وحتى ألمانيا.

بالنسبة للبرتغال، فهي خيار جذاب بسبب قانون صدر عام 2015 وسهَّل عملية الحصول على الجنسية للأشخاص الذين طُرِد أسلافهم أو غادروا البلاد طواعية في القرن الخامس عشر أو بعد ذلك، وكل ما يحتاج إليه مُقدم الطلب الإسرائيلي إظهار ما يربطه بيهود البرتغال من خلال قاعدة بيانات لأسماء العائلات المعروف عنها أنها يهودية أو شهادة هجرة، كما يمكن للأشخاص المستعدين للاستثمار في البرتغال الحصول على تأشيرة تُستخدم بعد خمس سنوات للحصول على الجنسية.

ألمانيا أيضا وِجهة مفضلة لدى الإسرائيليين، إذ تمنح الحكومة الألمانية الجنسية استنادا إلى تاريخ العائلة اليهودية، حيث يمكن لأحفاد الناجين من الهولوكوست الحصول على الجنسية، كما أن العائلة الإسرائيلية التي تثبت أصولها اليهودية تصبح جميع فروعها مؤهلة للحصول على الجنسية، بل وقبل عام ونصف أقرَّت برلين مبادرة لتسهيل القانون الألماني لليهود، وهي مبادرة أتاحت لعائلات يهودية لم تكن قادرة في السابق على نيل الجنسية أن تنالها اليوم بعد تخفيف الشروط (11). بريطانيا كذلك وجهة محببة لهجرة الإسرائيليين لعدة اعتبارات، أولها قُربها الجغرافي من بين الدول الناطقة بالإنجليزية من دولة الاحتلال، وترحيبها بالعاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهؤلاء يستفيدون من برنامج تأشيرة “المواهب العالمية” الذي يسمح لهم بالانتقال حتى قبل أن يكون لديهم عقد عمل في أيديهم (12).

أما إسبانيا التي تُذكِّر بنمط الحياة في الأراضي المحتلة من حيث نوعية المعيشة والمناظر الطبيعية والشواطئ والطعام كما يدّعي إسرائيليون كُثُر، فهي من أهم الدول التي تتلقى شركات الهجرة استفسارات حول اللجوء إليها. ومن بين هؤلاء المُستفسرين يقرر ما بين 50-80% اتخاذ خطوة الهجرة بالفعل. ويقول “ليون أميراس”، محامٍ أرجنتيني المولد يساعد الإسرائيليين الذين يحاولون الحصول على جوازات سفر أوروبية: “رغم أن القوانين التي تمنح الجنسية لليهود بناء على أصولهم لم تعد سارية المفعول في العديد من الدول، فإن لديَّ أشخاصا يأتون إليَّ قائلين إنهم على استعداد لدفع ثلاثة أضعاف الرسوم العادية إذا كانت هناك فرصة ضئيلة لبقائهم مؤهلين” (13).