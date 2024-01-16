الرواجيح يرعى فعالية دعم صمود أهل غزة ودور الهاشميين بدعم الأشقاء في فلسطين

وطنا اليوم – رعى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح في قاعة الكرامة التابعة للبلدية الفعالية التي أقامتها دائرة افتاء مادبا وموقع الطليعة نيوز بعنوان دعم صمود أهل غزة ودور الهاشميين بدعم الأشقاء في فلسطين.

واستعرض الرواجيح في كلمته مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود أهل غزة من خلال زيارة عواصم صنع القرار منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم وارسال طائرات سلاح الجو الملكي لكسر الحصار وانزال المساعدات الإنسانية والاغاثية للأهل في القطاع بمرافقة أصحاب السمو الأمراء أبناء جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين وسمو الأميرة سلمى وابقاء عمل المستشفيات العسكرية الميدانية في القطاع رغم تعرض عدد من أفرادها للإصابة

وأضاف الرواجيح أن العلاقة التاريخية بين الأردنيين والفلسطينيين لم تكن عبر التاريخ إلا علاقة إخوة وتقاسم للقمة العيش مبيناً أن الأردن هو وطن وملاذ أحرار الأمة على الدوام،

وأشاد الرواجيح بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المصطفوي حامي الديار والذي يخوض حرباً كبيره على الحدود الشمالية للمملكة مع تجار المخدرات والمهربين الذين يحاولون أن يدخلوا سمومهم إلى دول الجوار مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية هم أول من قدم الشهداء فداء لتراب فلسطين ولا زال يعثر على رفاة الشهداء إلى يومنا هذا كان آخرهم ابن مادبا الشهيد مناور أبو الغنم وقد تشرفت بتسلم لباسه العسكري من ابنه ليوضع في القاعة الهاشمية لتكون قصة فداء وتضحية.

وتحدث كل من السادة العين محمد مسلم الخريبات ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد سليمان أبو ركبة ومفتي مادبا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين والزميلة الاعلامية هيفاء السرحان عند دور الهاشميين في دعم الأشقاء في فلسطين مستعرضين مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية.

وألقى الشاعر العراقي عبد الودود القيسي أبيات قصائد تغنت بالمقاومة وبمواقف الأردن الشجاعة.

وقدم المحاضر رئيس جامعة الصفا الاستاذ الدكتور محمد سعيد محاضرة عن الاعجاز العلمي في القران الكريم.