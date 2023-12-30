بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

رؤيا والشريط والمستشفيات العظيمة (2-2)ع

منذ ساعة واحدة
رؤيا والشريط والمستشفيات العظيمة (2-2)ع

معالي العين السيد محمد داووديه

فتح شريط اليوتيوبر بيسان، باباً للإشاعات والإساءات لبلادنا، التي تحاول دون جدوى، ان تشوه الجهود الجبارة النبيلة التي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية الأردنية لخدمة ابناء جلدتها وجلدتنا، اهل قطاع غزة المنكوبين، في ظرف تبلغ نسبة الخطر فيه أعلى مستوى لها.
لن تكون آخر محاولات ظلم بلادنا وتشويه أهدافها والانتقاص من عطائها. فالظلم الذي يقع على بلادنا، تدحضه وتنفسه، اعداد المرضى الهائل، الذين يعالجهم مئات الأطباء والطبيبات الأردنيين المختصين، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، الذين أمر الملك ان يكونوا من امهر واكفأ اطباء الأردن وطبيباته، الذين ودعوا اهلهم في الأردن، وداع الشهداء الذي لا عودة بعده.
هؤلاء الأبطال لم يطلبوا الذهاب إلى غزة والضفة الغربية المحتلة، أرض الفداء والشهداء، من اجل ان يردوا المرضى او يخلدوا إلى الراحة !!
الكل يعلم ان المستشفيات الميدانية ليست صيدليات ولا عيادات خارجية. وفي كل مستشفى في العالم توجد أقسام خاصة تسمى العيادات الخارجية.
والمستشفيات في العالم لا تعالج القيء والسعال والرشح والانفلونزا والإمساك والإسهال والإعياء والصداع والأرق والقلق والحكة وطاحونة العقل.
والمستشفيات في العالم لا تقدم حبوب فاتح الشهية ولا لاصق مكافحة التدخين ولا حبوب منع الحمل، ولا تعالج مشاكل الطمث والمونابوز، ومسامير اللحم.
ومستشفانا في جبهة خان يونس، بمثابة قوات حجاب وطليعة الجيش الأبيض الأردني المخبور، الجيش الذي قدم التضحيات الجسام في محنة كورونا.
لقد اخترق الأردن كل استار الأخطار، قام بالانزالات الطبية الجوية غير المسبوقة في الحروب، ولم يرضخ للتهديدات وطلبات الجلاء، فعزز صمود أهلنا في شمال غزة، ولم يدفعه قصف المستشفيات الإسرائيلي
الإرهابي إلى ترك الغزيين بلا يد حانية.
وبدون اي ادعاء أو مَنّة، يقول الدكتور ياسين الحسبان رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان، ان المستشفيات الميدانية الأردنية تحتوي على كل التخصصات، يوجد فيها أقسام للطوارئ وللباطنية العامة، والعناية الحثيثة لكل من النساء والرجال على حدة، ومختبرات طبية وصيدليات وأقسام أشعة وتعقيم، فضلا عن 41 وحدة خداج، هي الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الميدانية العسكرية في العالم، وفيها طاقم طبي متخصص في جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والإنعاش وغيرها من التخصصات الطبية.
وستظل الأردن أكبر مما يرجفون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

حكومة طوارئ بين نعمٍ و لا !!

20:09

الميثاق الوطني يشيد بالمطالبات للمواطنيين بالقبض على كل من يقف خلف المهربين في الداخل

19:43

مجلس التعليم العالي والتوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد …العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي أبو طالب والدباس

18:58

تراجع مستوى التعليم: المشكلة وخطوات الحل

18:46

العيسوي ينقل تعازي جلالة الملك وولي العهد إلى عشيرة الرواشدة

16:23

الملكاوي يكتب : اللواء الدويري يثير غضب العمق الإسرائيلي بتحليلاته العسكرية ..والقسام حلل يا دوري

14:27

الصحة: خلو المملكة من التسلسل الجيني للمتحور “جي إن 1”

14:14

زين.. بصمات واضحة وخطوات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة

13:41

استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات

13:36

المنتخب الوطني لكرة اليد يبدأ معسكره التدريبي في سلطنة عمان

13:27

وفيات
وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه