أمريكا تكشف للمرة الأولى تكلفة الحرب على إيران

وطنا اليوم:كشفت 3 مصادر لشبكة CNN أن تقدير المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، البالغ 25 مليار دولار، والذي قدمه للمشرعين، الأربعاء، للتكلفة الإجمالية للحرب على إيران حتى الآن، هو تقدير متحفظ لا يشمل تكلفة إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال مصدر إن التقدير الحقيقي للتكلفة أقرب إلى 40-50 مليار دولار عند احتساب تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال الأصول المدمرة.

وذكرت مصادر أن الغارات الإيرانية على الخليج في الأيام الأولى للحرب ألحقت أضراراً جسيمة بـ 9 مواقع عسكرية أمريكية على الأقل خلال 48 ساعة فقط، حيث استهدفت منشآت في البحرين والكويت والعراق والإمارات وقطر.

وأضافت أن العديد من أنظمة الرادار الأمريكية الحيوية ومعدات أخرى في أنحاء الشرق الأوسط دُمرت جراء غارات إيرانية، بما في ذلك مبانٍ تضم أنظمة رادار مماثلة في موقعين بالإمارات، كما دُمرت طائرة حربية أمريكية من طراز E-3 سينتري في غارة إيرانية على قاعدة جوية سعودية.

وأعلن جولز هيرست، المسؤول في “البنتاغون” والذي يشغل حالياً منصب المراقب المالي للوزارة، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الأربعاء، أن “معظم” مبلغ الـ 25 مليار دولار الذي ذكره أُنفِق على الذخائر، وامتنع وزير الدفاع بيت هيغسيث عن توضيح ما إذا كان هذا الرقم يشمل إصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.

وأبدى النائب الديمقراطي رو خانا تشكيكه في تقدير الـ 25 مليار دولار، واصفاً إياه بأنه “غير دقيق تماماً” خلال جلسة الاستماع.

وذكر مسؤولون في “البنتاغون” في وقت سابق أمام الكونغرس أن الحرب كلفت نحو 11 مليار دولار في الأيام الستة الأولى فقط، وأن الوزارة طلبت من البيت الأبيض الشهر الماضي الموافقة على طلبٍ مُقدّم إلى الكونغرس للحصول على أكثر من 200 مليار دولار كتمويل عسكري إضافي لمواصلة الحرب.

وخلال جلسات إحاطة صحفية حول الميزانية عُقدت الأسبوع الماضي، صرّح هيرست بأن الوزارة “لا تملك رقماً نهائياً لحجم الأضرار التي لحقت بمنشآتنا في الخارج”، وأن الأمر يعتمد “على كيفية إعادة بنائها، أو ما إذا كنا سنعيد بناءها أصلاً”.

وأشار إلى أن تكلفة إصلاح هذه المنشآت “غير مُدرجة” في طلب ميزانية “البنتاغون” البالغ 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الوزارة لا تزال تُقيّم “ما نرغب في بنائه مستقبلاً”.

وأضاف هيرست: “قد يُساهم شركاؤنا أيضاً بجزء من تكلفة هذا البناء؛ لذا، ليس لدينا تقدير دقيق لما تتطلبه إعادة بناء تلك المنشآت”. وأفاد مسؤولون الأسبوع الماضي أن الميزانية المطلوبة لعام 2027، والبالغة 1.5 تريليون دولار، ستمثل زيادة بنسبة 42% في تمويل وزارة الدفاع.

وقبل 6 أشهر ⁠فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الديمقراطي، الذي يحاول ربط تفاقم تكاليف المعيشة بالحرب في إيران، التي لا تحظى بالتأييد الشعبي في الولايات المتحدة.

وقد يواجه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب معركة صعبة في هذه الانتخابات للحفاظ على أغلبيته في مجلس النواب.

وتراجعت شعبية ترمب منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ‌على إيران، التي أدت إلى قفزة حادة في أسعار البنزين.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” أن 34% فقط ‌من الأمريكيين ‌يؤيدون الحرب الأمريكية على إيران، انخفاضا من 36% في منتصف أبريل/نيسان و38% في منتصف مارس/آذار.