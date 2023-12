زين.. بصمات واضحة وخطوات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة

وطنا اليوم-عمّان 30 كانون الأول 2023: ضمن برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة التي تهدف من خلالها إلى تنمية وترسيخ المفاهيم والممارسات وإلهام الأجيال القادمة لتبنيها للوصول إلى اقتصاد أخضر وبناء مُستقبل مُستدام لجيل المُستقبل؛ واصلت شركة زين الأردن جهودها خلال العام 2023 في هذا المجال عبر برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة التي باتت أنموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة.

وكانت شركة زين الأردن من أوائل الشركات في المنطقة التي أولَت حماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي اهتماماً كبيراً، عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة قطاع البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على هذا القطاع الحيوي واتخاذ تدابير للمساهمة في معالجة أسباب التلوث، فقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية JEPCOوشركات توزيع الكهرباء EDCO بهدف التوجه لمصادر الطاقة البديلة عبر المعدات والأجهزة التي تستخدمها في محطاتها كافة، وذلك لتخفيض الانبعاثات الكربونية COP2 بنسبة 90% للمساهمة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة تهدف إلى تبني حلول مستدامة تساهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات التي أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً لنظامنا البيئي وعناصره المختلفة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).

ومواصلةً لجهودها في مواجهة التحديات المائية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن وللعام الـ 17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد الذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية، عبر توفير خطوط نقل البيانات وخدمة “Real Static IP” لـ 13 محطة شملت (نهر اليرموك، نهر الأردن، قناة الملك عبدالله، سيل الزرقاء، مدخل ومخرج سد الملك طلال، ومخرج سد كفرنجة)، كما وقّعت الشركة مذكّرة تفاهم مع مبادرة “همّة ولمّة” – نحو أردن أنظف أردن أخضر، بهدف التعاون على رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة.

وفي إطار مساعيها المتواصلة لدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع البيئي والأمن الغذائي، وضمن مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة 1500 شجرة تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وفي الحديقة البيئية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وفي محافظة جرش وفي العاصمة عمّان (منطقة الجيزة)، ليصل عدد الإجمالي للأشجار التي زرعتها الشركة إلى14,500 شجرة، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزراع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري.

وضمن الاهتمام الكبير الذي توليه زين للقطاع الصحي في المملكة، ولحرصها على المساهمة بتنمية وتطوير هذا القطاع الهام، وتحقيقاً للهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة؛ قدّمت شركة زين الأردن دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة راس العين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن تعاونها مع مبادرة “همتنا”، من خلال تمويل بلغت قيمته 220 ألف دينار، فيما تواصل الشركة تقديم دعمها -كداعم مميز- لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان عبر شراكتها الممتدة منذ عدّة أعوام، بالإضافة إلى دعمها لحملة “نحو الحياة” ودعم طلبة الثانوية العامة ممن يتلقون العلاج في المركز.

واستمرت عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية عبر الجولات الدورية والزيارات الميدانية التي تنظمها على مدار العام للقُرى والمناطق الأقل حظاً في المملكة، حيث استفاد من خدماتها هذا العام أكثر من 3 آلاف طفل، ليتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من خدمات العيادة منذ إطلاقها في العام 2002 وحتى اليوم 253 ألف طفل.

والتزاماً منها بدعم قطاع التعليم كونه أحد الركائز الرئيسية لازدهار المجتمعات وتطوّر الأفراد؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، لتمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، ولتستمر في إطلاق الدورات التدريبية المجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وفتح مجالات جديدة تؤمن حصولهم على وظائف جديدة ومستدامة، حيث وصل عدد خريجي المراكز الست المنتشرة في عدد من محافظات المملكة إلى أكثر من 1700 طالباً وطالبة.

كما جدّدت شركة زين الاتفاقية التي تجمعها مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي منذ 10 أعوام، لتواصل زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وفي ذات السياق قامت الشركة بتجديد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الثاني عشر على التوالي، لتساهم بتوفير مستقبل أفضل للشابات والشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، حيث وصلت نسبة الشابات المستفيدات من دعم زين لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2022 إلى 70% من أصل 168 مستفيداً.

وقامت الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة “لوياك” بإعادة ترميم وتأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة في لواء الجيزة، ليصل عدد المدارس الموهلة ضمن هذه الشراكة إلى 7 مدارس، فيما تستمر الشركة وللعام السادس على التوالي بتقديم دعمها لبرنامج “بنات كونكت – Banat Connect” لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.

واستكمالاً لجهودها وإسهاماتها المستمرة في تمكين الشباب عبر خلق وتوفير فُرص عمل مُستدامة، وفي إطار الشراكة التي تجمعها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والعمل، تم افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبا، الذي وفرت زين من خلاله 13 فرصة عمل مستدامة لـ 13 شاباً وشابة من أبناء المحافظة وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وليصل عدد مراكز اتصال زين في المملكة إلى 10 مراكز، تم إنشاء 8 منها في محافظات الطفيلة، وجرش، وعجلون، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، إلى جانب المركز الرئيسي في مقر الشركة بالعاصمة عمان، فيما سيتم افتتاح مركزين جديدين بموجب هذا التعاون القائم مع الحكومة.

وحرصاً منها على تمكين المرأة في كافة المحافل والمجالات؛ تعمد شركة زين سنوياً على إطلاق ودعم برامج استثنائية ومبادرات ملهمة تدعم المرأة وتمكنها في مختلف المجالات، حيث أطلقت الشركة وللعام الثالث على التوالي برنامج المرأة في التكنولوجيا (Women In Tech) الذي يستهدف طالبات الجامعات ممن يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتطوير مهاراتهن التقنية والإدارية، واكتشاف الفرص المهنية المستقبلية، إلى جانب سد الفجوة بين الجنسين في المجالات التقنية، حيث وصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى نهاية العام 2023 إلى 122 فتاة، كما وعقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان “Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة حتى عام 2023 إلى أكثر من 115 سيدة وفتاة.

وفي ذات السياق وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضمن الشراكة الممتدة التي تجمعهما، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم “مساحات آمنة”، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني وكيفية تفاديه لضمان حقوق النساء الرقمية والحفاظ على خصوصيتهن أثناء تعاملهن مع الفضاء الإلكتروني.

ولتعزيز سياسة الدمج والشمول في المجتمع التي تحرص الشركة على اتباعها، وتأكيداً على مبدأ تكافؤ الفُرص، وتماشياً مع الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” عملت الشركة على إطلاق عدّة مُبادرات تخدم مساعيها في تمكين كافة أفراد المجتمع من التغلّب على المعيقات وتسهيل وصولهم، حيث قامت الشركة وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.