الوزير الخريشة: لا توجد بيئة تشريعية تدعم الشباب والمرأة كما الأردن

وطنا اليوم:بحثت لجنة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني: “يعتبر النشاط الحزبي في الجامعات عنوان المرحلة، ومن المضامين الرئيسة التي تضمنتها خارطة التحديث السياسي، التي انبثقت عن رؤى وتوجيهات ملكية سامية”.

وأضاف أن الشخصية السياسية تتبلور في الجامعات، ومن هنا أتت أهمية أقرار هذا النظام لما للجامعات من دور كبير وأساسي في بلورة الشخصية الاساسية للمواطن الأردني بشكل عام، والشباب بشكل خاص، الذين مثلوا عنوان الخارطة السياسية في قانون الأحزاب، حيث اشترط القانون أن تكون نسبة تمثيل الشباب لا تقل عن 20 بالمئة حتى يتم الموافقة على الترخيص الأحزاب.

وزاد أن على الجامعات إعادة النظر في أنظمتها بما يتلائم مع هذا النظام والتعليمات الصادرة به، وإنشاء مكاتب داخل عمادة شؤون الطلبة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، إن قانون الأحزاب رقم (7)، لسنة 2022، أقره مجلس النواب التاسع عشر، والذي يعتبر تشريع متقدم جدًا، في تحديث منظومة العمل السياسي في الأردن، لافتًا إلى أنه تم تبنيه بدايةً من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في عام 2021، والتي كانت من مخرجاتها مشاريع قوانين تبنتها الحكومة وقامت بإرسالها إلى مجلس الامة، مشيرًا إلى أن قانوني الاجزاب السياسية والانتخابات البرلمانية، يشكلان معًا، بنية تشريعية داعمة للشباب والمرأة، مؤكدًا أنه لا توجد بيئة تشريعية في العالم تدعم الشباب والمرأة كما هو معمولٌ به في الأردن.

وتابع أنه ولإيمان المشرع بأهمية طلبة الجامعات فقد ورد في قانون الأحزاب مادة (20) الفقرة(أ)، بأنه يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الاعضاء في الأحزاب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم وفق نظام خاص ينظم هذه المهمة، وقد صدر هذا النظام رقم 67 لسنة 2022، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، في مؤسسات التعليم العالي رقم (7)، لسنة، 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 12 / 2022، ونص النظام بالمادة الأولى منه، بأنه: يعمل به بعد مرور 180 يوما من صدوره في الجريدة الرسمية. والذي سرى العمل به بتاريخ 1/ 6 / 2022، إلى أن تم اقراره من قبل مجلس التعليم العالي، 15/ 6 / 2023.

بدورهم قال عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، إنه لا يوجد أي عائق يعيق العمل الحزبي، في مؤسسات التعليم العالي، حيث قامت الجامعات بتعديل تعليمات مجالس الطلبة والأندية الطلابية، بما يتوافق مع نظام تنظيم الأنشطة الحزبية، داعين بذات الوقت إلى تغيير آلية ومنهجية وأدوات الأحزاب؛ لجذب الطلبة للانخراط في الأحزاب؛ وذلك لضعف التنشئة الحزبية عند الطلبة.

كما دعوا إلى توعية الطلبة بأن العمل الحزبي لا يجب ان يعطى للوصول إلى مناكفات سياسية حزبية والخروج عن المسار التعليمي، والعمل على ارشاد وتوجيه الطلبة نحو العمل التشاركي التطوعي.

وحضر اللقاء النواب، خالد أبو حسان، وعطا أبداح.