الداوود يسلم أمين عمان نسخة من الاصدار الاول الخاص بطوابع مدينة عمان القديمة

وطنا اليوم – سلم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود اليوم الاحد ، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة نسخة من إصدار الطوابع الخاص بمدينة عمان القديمة ،والذي يبرز جانب من عمان القديمة سواء من حيث الاسواق القديمة والمنازل ودور العبادة والادراج التي تميزت بها ، إضافة الى الاثار التاريخية والتراثية التي تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت على المنطقة العربية والاردن وما شهدته من أحداث خلال العصور الماضية .

وقال الداوود في كلمة له بهذه المناسبة إن الاصدار الخاص بمدينة عمان القديمة جاء بهدف تسليط الضوء على المدينة التي أعزها الملوك من بني هاشم وجعلوا منها سيدة العواصم بما مثلته وتمثله من تنوع، وفتحوا ابوابها لكل أخ عربي بل لكل مستغيث، فكانت وما زالت الباب الذي لم ولن يغلق أبدا ،وأصبحت بفضل هذا البناء الهاشمي مهد للتنوع الحضاري والسكاني ،فعمان بما هي عليه الان أم جميع العرب لم تصعر يوما خدها للضيف ولا للجار،وهي تحتضن بجبالها الشامخة أروع وأعظم الحضارات والقصص، كما ان الهاشميين جعلوا عمان ليست مجرد مدينة عابرة في ذاكرة الزمن، وإنما منارة للعلم والثقافة والأدب، فكم من شاعر تغنى في جبالها وروابيها وأهلها، وكم من رسام رسم بريشته روابيها ومنازل أهلها العتيقة . موضحا أن الاصدار الخاص بطوابع مدينة عمان القديمة يتكون من “6 ” طوابع وبطاقة ومغلف اليوم الاول للاصدار.

من جانبه أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه أن ما جاء في اصدار الطوابع الخاص بمدينة عمان القديمة يتوافق مع تلك النظرة الشمولية التي تنتهجها كل مؤسسات الدولة الاردنية في سبيل اظهار الجوانب الحضارية والانسانية والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهده الاردن عبر العصور الماضية ، وعلى وجه الخالداوود يسلم أمين عمان نسخة من الاصدار الاول الخاص بطوابع مدينة عمان القديمةصوص ما شهدته العاصمة عمان ، معربا عن شكره للبريد الاردني لاهتمامه بمدينة عمان.

من ناحية اخرى قال الناطق الاعلامي بإسم البريد الاردني ، أنه سيتم طرح الاصدار الخاص من الطوابع بمدينة عمان القديمة للبيع المباشر للجمهور بتاريخ 28 / 12 / ، حيث أن الاصدار يتكون من “6 ” طوابع وبطاقة ومغلف اليوم الاول للاصدار وقيمة كل طابع” 30″ ثلاثون قرشا ، والبطاقة بقيمة “50 ” خمسون قرشا، وتبلغ قيمة الاصدار “30 ، 2 ” ديناران وثلاثون قرشا ، أما قيمة المغلف فهي بمبلغ ” 80، 2 ” ديناران وثمانون قرشا.