إتمام جسر المسلخ على مسرب الباص السريع بين عمّان والزرقاء مطلع 2024

وطنا اليوم:قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين العاصمة عمَّان ومحافظة الزرقاء “تنتهي مع نهاية العام الحالي 2023”.

وأضاف في تصريحات أمام اللجنة المالية في مجلس النواب التي شرعت بمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل، أن هناك بعض الأوامر التغيرية على أجزاء من مشروع الباص السريع أهمها جسر (المسلخ) ستسلم خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبلغت النفقات الجارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بحسب ما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 43 مليون و897 ألف دينار نفقات جارية، و92 مليون و551 ألف دينار رأسمالية.