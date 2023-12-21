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قبور غزة : تهزم الاحتلال وتكسر جبروته

منذ 3 ثواني
قبور غزة : تهزم الاحتلال وتكسر جبروته

الدكتور عدنان الطوباسي

حقد العدو الصهيوني الغاصب لم تسلم منه حتى قبور الناس في غزة العزة فقامت الياته بعمل لا أخلاقي حيث جرفت القبور وتطاولت على جثثهم في سابقة يندى لها الجبين..
انه الحقد الذي يسكن في قلوب وعقول الجيش الذي كان لا يقهر..لكن تم قهره وغابت سطوته وانهزم واندحر رغم كل الدعم العالمي والصمت الذي يظلل العالم ..وابطال غزة يواجهون هذا القتل العنصري الحاقد فقضى الالاف من الأطفال حتفهم شهداء وسط صمت العالم وضميره في غيبوبة ..وقوات المقاومة تدافع عن الامة وتدك مدن وقرى الاحتلال الاسرائيلي رغم كل ما يملك من أحدث أدوات القتال ..لكن الله سبحانه وتعالى مع رجال المقاومة والحق الذي سينتصر طال الليل ام قصر..وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. والله ولي الصابرين.

 


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