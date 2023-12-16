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مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

16 ديسمبر 2023
مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اميرا للكويت

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