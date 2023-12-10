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18:41
عاجل/ وزير خارجية أمريكا لن تقف الحرب الا باستسلام حماس
18:06
حل كافة لجان الجمعيات الخيرية
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الناطق باسم حماس في غزة بعد قليل على شاشة الجزيرة في كلمة مسجلة
16:30
نازحون : الجثث تملأ شوارع غزة والجوع يقهر البطون
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الملك يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
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الأمانة تُصدر تصاريح للمركبات لدخول منطقة عبدون
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سماسرة يقلصون النقص ويصدّرون 500 طن من البندورة الأردنية لإسرائيل
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الاحتلال يستهدف خطوط المياه والطرق الرئيسية بهدف إعاقة حركة المدنيين بين خانيونس ورفح
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ترامب في حال انتخابي رئيسا سأنفذ اختباراً ايدولوجيا للمهاجرين
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رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي العراقي
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عربي دولي
الناطق باسم حماس في غزة بعد قليل على شاشة الجزيرة في كلمة مسجلة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
18:41
عاجل/ وزير خارجية أمريكا لن تقف الحرب الا باستسلام حماس
18:06
حل كافة لجان الجمعيات الخيرية
16:30
نازحون : الجثث تملأ شوارع غزة والجوع يقهر البطون
16:04
الملك يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
15:37
الأمانة تُصدر تصاريح للمركبات لدخول منطقة عبدون
15:24
سماسرة يقلصون النقص ويصدّرون 500 طن من البندورة الأردنية لإسرائيل
15:12
الاحتلال يستهدف خطوط المياه والطرق الرئيسية بهدف إعاقة حركة المدنيين بين خانيونس ورفح
15:06
ترامب في حال انتخابي رئيسا سأنفذ اختباراً ايدولوجيا للمهاجرين
15:05
رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي العراقي
14:26
الذنيبات : لم تصلنا أي مذكرة بشأن العفو العام
14:18
الفراية: العمل مع سلطة البترا لتوفير البيئة المناسبة للزوار
14:07
الخصاونة: لا سلام ولا استقرار بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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