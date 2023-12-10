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الناطق باسم حماس في غزة بعد قليل على شاشة الجزيرة في كلمة مسجلة

منذ ساعة واحدة
الناطق باسم حماس في غزة بعد قليل على شاشة الجزيرة في كلمة مسجلة

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