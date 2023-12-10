“زها” الثقافي ومنظمة “الألكسو” ينظمان ملتقى “المرأة وريادة الأعمال”

وطنا اليوم – نظم مركز زها الثقافي بالتعاون مع منظمة الألكسو ” المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” فعاليات ملتقى دعم الشركات الناشئة والمجددة والمبتكرة تحت عنوان “المرأة وريادة الأعمال”.

وأكدت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح أهمية هذا الملتقى الذي يعقد بالتعاون ما بين المركز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مشيدة بدور المنظمة في دعم ريادة الأعمال والإبتكار.

وبينت أن المركز يحرص على تقديم وتسخير كافة الجهود من خلال برامجه ومشاريعه المقدمة والمتنوعة، والتي ترتبط تحديداً بدعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالسيدات، وتقديم كل ما يساهم في تطوير هذه المشاريع وإدارتها ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة المقدمة للسيدات والشباب، إلى جانب تنفيذه لعدد من المشاريع الريادية.

وقالت إن المركز قام بتنفيذ العديد من المشاريع ذات التوجهات الشاملة لجميع الفئات العمرية منها مشروع إنشاء مركز لأطفال الشلل الدماغي بدعم من شركة البوتاس العربية والديوان الملكي العامر، ومشاريع المبادرات الملكية في إنشاء حدائق وملاعب في جميع محافظات المملكة ، ومشروع تحسين رياض الأطفال، إلى جانب عدد من المشاريع الشبابية.

وأضافت أنه لتمكين الشباب في ريادة الأعمال أطلق المركز منصة زها للإبتكار وريادة الأعمال التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على إطلاق مشاريعهم ، كما وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم المشاريع الريادية ، إضافة إلى اتفاقية الشراكة بين المركز وصندوق التنمية والتشغيل.

وأكد منسق المشروعات بإدارة العلوم والبحث العلمي في ” المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)” الدكتور أمين الدهماني أهمية التعاون بين المنظمة ومركز زها الثقافي لإقامة هذا الملتقى المتخصص بالشركات الناشئة والمبتكرة والمجددة، وتحقيق الأهداف المشتركة والرامية الى دعم الابتكار والريادة للشباب العربي وخاصة المرأة، وبذل كل السبل لإنجاح الأفكار المبدعة.

وأشاد بما يقدمه مركز زها الثقافي من معرفة وريادة، واصفاً إياه بأنه معلم مهم من معالم العلم والمعرفة العربية والعالمية، ومركز رئيسي للبحث العلمي وتطوره.

وألقت رئيس قسم الثقافة والعلوم والإتصال في اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتورة لارا المرزوق كلمة تحدثت خلالها عن الشراكة بين اللجنة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتي تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً الشباب والمرأة لما لهم من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وهي من أهم أهداف الأجندات الوطنية التي يتم العمل عليها حالياً.

وتجول المشاركون في الملتقى في المبنى الرئيسي لمركز زها الثقافي والمرافق التابعة له للإطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال والشباب والمجتمع المحلي.

وتضمنت الجلسة الأولى للملتقى عدة مداخلات لكل من الدكتورة مريم عواد مديرة مشاريع (مسرعة وصانعة شركات) حول دعم وتطوير المشاريع الناشئة للشباب، ومداخلة للدكتورة بسمة الزين المدير التنفيذي لوادي التقنية من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية حول “المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وريادة الأعمال التكنولوجية”، كما قدمت السيدة خوله الشيخ من مركز سواعد النشمية للصيانة مداخلة حول “الأعمال غير التقليدية للمرأة”.

وتناولت الجلسة الثانية عدة مواضيع أهمها “رهانات وتحديات ريادة الأعمال النسائية في الصناعات الثقافية والإبداعية والإبتكار”ودور المرأة الأردنية في ريادة الأعمال النسائية في الصناعات الثقافية والإبداعية والإبتكار قدمتها الدكتورة هديل الصبيحي من شركة عبق الماضي للحياكة.

وتحدثت الدكتورة سلمى الشهيل ” مستشارة قيادية ” حول أهمية الإستعانة بمدرب مختص في مجال اكتساب مهارات القيادة.

وقدم الدكتور معتز عازر من شركة “ذكاء الأردن” ورقة عمل حول “التعليم وريادة الأعمال”.

وتم تنظيم ورشة تفاعلية من قبل مؤسسة تمكين للسياحة المستدامة.