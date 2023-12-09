استشهاد فلسطيني في مخيم الفارعة

وطنا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشاب رامي الجندب، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أمس، خلال عدوان شنته قوات الاحتلال على المخيم، وأدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين بينهم طفل.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى المخيم صباح أمس الجمعة، ودفعت لاحقا قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات، وسط إطلاق نار كثيف.