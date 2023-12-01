استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش بغارة للاحتلال على غزة

وطنا اليوم:استشهد المصور الصحفي في فضائية الأقصى عبد الله درويش بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح الجمعة.

وفي أول ساعة من انتهاء وقت الهدنة الإنسانية في ، بدأت قوات الاحتلال باستهداف مناطق متفرقة في غزة ، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات.

مجازر جديدة

وبحسب مصدر قصف الاحتلال مسجدا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واستهدف كذلك شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة ومنزلا في مخيم يبنا وسط رفح

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ذات السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي -عن مصدر سياسي رفيع- قوله “عدنا إلى القتال بكل قوة، ولا تجري أي مفاوضات لتحرير مخطوفين