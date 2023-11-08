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إعلام عبري: الجيش يواجه حرباً في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
إعلام عبري: الجيش يواجه حرباً في الضفة الغربية

وطنا اليوم:قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يواجه حرباً في الضفة الغربية، “خصوصاً في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس واليوم في قلقيلية”.
وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من مدينة قلقيلية صباح اليوم، وكانت حصيلة العدوان على المدينة 4 إصابات بالرصاص الحي وما يقارب ال12 حالة إعتقال
وتشن قوات الجيش الإسرائيلي بمساعدة الشرطة حملات مداهمة مستمرة على مدن الضفة الغربية المحتلة، مترافقة مع هجمات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين، مما ينذر بانفجار الأوضاع.
ووصفت الأمم المتحدة هذا العام بالأكثر دموية على الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وحذرت من انفجار الوضع هناك بسبب تلك الممارسات.


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