صمود غزة… درس في الإرادة والصبر

بقلم محمد الحموري ابو كريم

في ظل العدوان والمحن التي تعصف بأرض غزة، نجد في أبناء هذه الأرض درسًا عظيمًا في الصمود والصبر. رغم الظروف الصعبة والاختبارات القاسية التي يواجهونها، فإن أهل غزة يبقون مصدرًا للإلهام والعبرة.

صمودهم الراسخ يعكس إرادة من حديد لا تلين، وصبرهم الذي لا يعرف الحدود يثبت أن الأمل ما زال حيًا رغم الصعاب. ولكن ليس فقط ذلك، فحسن أخلاقهم وقدوتهم في التحدي والتضحية لم تتأثر. نجد في قلوبهم روح التسامح والرغبة في السلام، ولم نسمع منهم شكوى أو كلمة نابية تجاه العالم.

إن صمود أهل غزة يعلمنا أنه يمكن للإرادة الإنسانية أن تتحدى أقسى الظروف، وأن الصبر هو مفتاح تحقيق النجاح. يجب أن نتعلم منهم كيف نتحدى الصعاب ونحافظ على روح الإنسانية والتسامح في وجه الصعوبات.

لهم كل الاحترام والتقدير، ولنكن دائمًا بجوارهم في رحلتهم الشجاعة نحو الحرية وندعوا الله عز وجل ان يفك كربهم وان يشدهم بالعزيمة والقوة للصمود بوجه هذا العدو النازي الصهيوني

اللهم نصرك يا الله

#بكفي_بقول