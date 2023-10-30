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مدرعة النمر الإسرائيلية.. ضخمت تل أبيب من شأنها ودمرها الكورنيت

30 أكتوبر 2023
مدرعة النمر الإسرائيلية.. ضخمت تل أبيب من شأنها ودمرها الكورنيت

وطنا اليوم –  مدرعة النمر الإسرائيلية، مركبة باتت محل أنظار الجميع خلال الأيام الماضية، بعدما تردد اسمها كثيرا في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بعد أن ضخمت تل أبيب من شأنها بأنها لا تغلبها النيران، قبل أن يدمرها صاروخ من نوع «كورنيت»، بحسب «وفا».

وتعتبر مدرعة  النمر الإسرائيلية، ناقلة جند مصفحة، بدأ جيش الاحتلال باستخدامها عام 2021، وحلّت مكان مركبة «وولف أو الذئب»، بعد أن استخدمت طيلة 15 عامًا، وتكلفتها ربع مليون دولار وتتسع لـ14 جنديًا.

وفي وقت الحديث عن مدرعة النمر الإسرائيلية، أعلنت الفصائل الفلسطينية بالأمس، استهداف مدرعة النمر الإسرائيلية تحمل 14 جنديًا بصاروخ موجّه من طراز «كورنيت» شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ونشرت مشاهد مصوّرة لعملية الاستهداف.

 

وجاءت مدرعة النمر الإسرائيلية من تصميم شركة «أوشكوش» الأميركية وتم تطويرها في إسرائيل، وفقا لموقع «أرمي ريكوجنشن»، كما يبلغ الوزن الإجمالي للمدرعة 10 أطنان على الأقل، فيما تبلغ سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.

وتحوي مدرعة النمر الإسرائيلية كاميرات مراقبة واسعة لمحيط المدرعة، وتمتلك نظام دروع مضاد للنيران الخفيفة وشظاية القذائف  كما يعمل محركها بالديزل، وتشمل المقصورة الأمامية للمدرعة نظام تكييف وتدفئة مطور، ونوافذ واسعة مع خط رؤية مباشر، كما زودت بفتحات تتيح للجنود القنص من الداخل.

وتحتوي المدرّعة على أنظمة سلامة وأسلحة متقدمة ومدافع رشاشة وهي مزودة بنظام نفخ تلقائي للإطارات وخمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وجرى طلاء المركبة من الخارج والداخل بمواد خاصة للعزل الحراري ما يمكنها من مقاومة الزجاجات الحارقة. كذلك لا تتمكن طلقات الأسلحة الخفيفة من إلحاق الأذى بالمدرعة.

 


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