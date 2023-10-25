ألغى زيارته لتل أبيب .. أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر أكثر الهجمات وحشية في التاريخ وغالبية الشهداء من الأطفال.

وأضاف أردوغان، أن تركيا كان لها حسن نية تجاه تل أبيب لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لها، وتابع “لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل الأطفال”.

وتابع “حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال”، مبينا أن حماس ليست منظمة إرهابية بل هي حركة تحررية تنقذ أرضها وشعبها.

وقال إنه لا يمكن للاحتلال الاستمرار بعدوانه “حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبه”.

ودعا أردوغان الدول التي تتحلى بالحكمة والضمير إلى الضغط على حكومة نتنياهو لضمان عودة تل أبيب إلى التصرف بعقلانية

ولفت إلى أن إدخال عشرين شاحنة فقط إلى ⁧‫غزة‬⁩ لا يحمل معنى سوى أنها قطرة في بحر، داعيا إلى ضرورة فتح معبر رفح دائماً أمام المساعدات الإنسانية، وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أنه “ما دام الأبرياء في غزة يموتون فلن يتحقق السلام”، مشددا على ضرورةبدء المفاوضات المباشرة وغير المباشرة من أجل إطلاق سراح الرهائن والوصول إلى نتيجة سريعة.

واقترح أردوغان تنظيم “مؤتمر سلام فلسطيني ـ إسرائيلي دولي” يشارك فيه جميع الفاعلين المؤثرين في المنطقة.

وعبر عن استعداد تركيا لأن تكون ضامناً للجانب الفلسطيني