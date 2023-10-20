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الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس

منذ 4 ثواني
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس

وطنا اليوم:بينما دخل الصراع الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحماس يومه الرابع عشر، قال الكرملين اليوم الجمعة إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي شبّه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحركة حماس “غير مقبولة”.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الوقت الحالي ربما يمثل لحظة خطيرة وإن التهديد الذي يواجه المواطنين الروس سيزداد بشدة بمجرد أن تبدأ إسرائيل عمليتها البرية المتوقعة في غزة.
وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة ونفذت قبل أسبوعين هجوما داخل بلدات إسرائيلية قُتل فيه 1400 شخص.
وترد إسرائيل بقصف مكثف على القطاع يوميا، فيما أعلن المسؤولون الفلسطينيون عن مقتل أكثر من 4000.
وفي تصريحات له أمس الخميس، سعى بايدن إلى تشبيه أفعال حماس بأفعال بوتين، حين غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وقال “حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين لكنهما يشتركان في هذا: كلاهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة”.
وقال بيسكوف “مثل هذا الخطاب غير مناسب لرئيس دولة مسؤول، ولا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة لنا، لا نقبل مثل هذه اللهجة تجاه روسيا الاتحادية وتجاه رئيسنا”.
ورفض بيسكوف الكشف عمن سيمثل روسيا في قمة السلام في القاهرة غدا السبت، وأحال السؤال إلى وزارة الخارجية


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