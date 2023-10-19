خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليًا وتضرر 25 أخرى في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، “خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة”.

وحذرت وزارة الصحة والسلطات المحلية في قطاع غزة من أن المستشفيات دخلت حالة انهيار فعلي، وأنها توشك أن تتحول إلى “مقابر جماعية”.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي، وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود ونقص الأدوية

الى ذلك أعلن في القاهرة، اليوم الخميس، عن اتفاق تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي جو بايدن، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وبشكل مستدام.

وبحسب بيان صحفي عن الرئاسة المصرية، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين والمنظمات الإنسانية الدولية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أدلى بتصريحات على متن الطائرة التي تقله في رحلة العودة إلى بلاده، بعد زيارته أمس لإسرائيل، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة الجمعة بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس