قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. محلل عسكري لـCNN: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟

وطنا اليوم – قال المحلل العسكري في CNN، سيدريك لايتون، إن “إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهك (في قصف مستشفى الأهلي المعمداني) هي: ما الذي كان مستهدفًا؟ وما إن كانت في الواقع غارة جوية إسرائيلية؟”، مضيفًا: “أود حقاً أن أعرف، من وجهة نظر عسكرية، ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟ هل اعتقدوا أن هناك كيانًا تابعًا لحماس في المستشفى، وحتى مع ذلك، ما هو نوع التبرير الذي سيكون موجودًا للقيام بهذا النوع من الضربات؟”، حسبما قال.

وتابع لايتون بالقول: “إنه شيء، كما تعلم، مختلف تمامًا عن الطريقة التي ننفذ بها عملية الاستهداف في القوات الجوية الأمريكية، على الأقل يبدو الأمر كذلك. وهذا شيء أعتقد أنه يجب التحقيق فيه”.

كما أشار إلى أن هذا “يضع نوعًا من التوقف عما يفعله الإسرائيليون الآن بالنسبة لعملياتهم الهجومية، سيجدون صعوبة في مواصلة هذه العمليات إذا استمر هذا النوع من الأخطاء – إذا كان هذا بالفعل ما حدث – يستمر في الحدوث”.