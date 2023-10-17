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بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

منذ 12 ثانية
بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

وطنا اليوم:أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرار بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في إسرائيل لتقديم المساعدة في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي، وفقا للعديد من مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة.
ذا تعرف عنها؟
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فلم يتم حتى الآن نشر الجنود، وإذا تم نشرهم فسوف يذهبون إلى دولة مجاورة ليكونوا مستعدين لدعم إسرائيل في الحرب ضد حماس.
ووصلت أقوى وأغلى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الإثنين، بعد أن أعلنت واشنطن نشرها في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وبعد وصول تلك الحاملة “جيرالد فورد”، بالبحر المتوسط قرب غزة، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات الأميركية “دوايت أيزنهاور”، خلال الأسبوعين المقلبين، وذلك في خطوة نادرة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، التي أشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لإسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى” لحماس.


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