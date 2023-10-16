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اعتراف إسرائيلي مثير: هكذا تُدار لعبة التأثير في الرأي العام العالمي.

منذ 20 ثانية
اعتراف إسرائيلي مثير: هكذا تُدار لعبة التأثير في الرأي العام العالمي.

 

وطنا اليوم تنشر مقتطفات من مقال لـ”أتيلا سومفالفي” في “يديعوت احرونوت ” اليوم:

“في مخبأ القيادة التابع للجيش الإسرائيلي؛ يعمل خبراء من مختلف وحدات العمليات النفسية التابعة للجيش الإسرائيلي على مدار الساعة. إنهم يراقبون عن كثب المزاج السائد والخطاب العام ويتفاعلون بحسب ذلك لرفع مستوى الوعي، والأهم من ذلك، للتأثير على وجهات النظر العالمية لملايين الأشخاص. في بعض الأحيان ينجحون، وأحيانا لا. لكن البصيرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أن هذه

الساحة لا يمكن أن تّترك من دون ردّ ومن دون معالجة سليمة ومستمرة”.

“قرّر المئات، إن لم يكن الآلاف، من الإسرائيليين المشاركة في جهود التأثير العالمي وقاموا بحملات تحمل صور القتلى وقصص المختطفين والمشاهد المروّعة والمزيد. بالنسبة لإسرائيل الرسمية، لم يبق أمامها سوى ركوب الموجة و”الاستمتاع” ببضعة أيام من النعمة في أذهان الجمهور العالمي”.

“لكن التأثير تلاشى بسرعة، إما بسبب الغارات الإسرائيلية المكثّفة على غزة وصور الدمار الشديد التي انتشرت من هناك، إلى جانب صرخات اليأس لسكان غزة الذين يواجهون الأزمة الإنسانية التي ولدت بسرعة بسبب قرار إسرائيل بقطع الكهرباء والماء. إلى غزة، أو بسبب قصر الذاكرة البشرية. كشفت الدراسات الاستقصائية التي أجريت في الولايات المتحدة وعلى حسابات “X” على وسائل التواصل  الاجتماعي، والتي تضم عشرات الملايين من المتابعين، أن الرواية الفلسطينية سيطرت بسرعة واكتسبت تعاطفا أكبر من الجمهور مقارنة بالمأساة الإسرائيلية”.


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