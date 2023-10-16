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متحدث امريكي قوات الدلتا ليست موجودة للقيام بمهام قتالية نيابة عن الجيش الاسرائيلي

منذ 11 ثانية
متحدث امريكي قوات الدلتا ليست موجودة للقيام بمهام قتالية نيابة عن الجيش الاسرائيلي

 

وطنا اليوم – نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين دفاعيين أميركيين أن البنتاغون (وزارة الدفاع) كلّف قرابة 2000 جندي بالاستعداد لمهمة محتملة لدعم إسرائيل، فيما نفى مسؤول من الوزراة ذلك. ولا ينوي الجيش الأميركي تكليف هؤلاء الجنود بدور قتالي، وفق المصادر ذاتها، إذ لم تتلق أي من وحدات المشاة أوامر بالاستعداد للانتشار.

ومن المفترض أن تقوم هذه القوات بمهام من قبيل المشورة والخدمات الطبية، وفق التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الاثنين. وشملت الأوامر جنودا من قطاعات مختلفة بالجيش الأميركي. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن هذه القوات موجودة حاليا في الشرق الأوسط ومواقع أخرى من بينها أوروبا. وقالت الصحيفة إنه لم تتضح بعد الظروف التي قد تدفع واشنطن لنشر هذه القوات أو مواقع نشرها، لكنها ذكرت أن قرار البنتاغون يعد مؤشرا على استعداده لدعم القوات الإسرائيلية إذا قررت تل أبيب شن هجوم بري على قطاع غزة. ورداً على تقرير الصحيفة، قال مسؤول في البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يصدر أوامر بالتأهب لأي قوات أميركية بعينها، إنما حدد “قدرات” في حال استدعت الحاجة إليها.


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