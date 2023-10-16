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مشروع قرار من نواب في الكونغرس يطالب بايدن بوقف اطلاق النار في غزة وارسال مساعدات الى غزة

منذ ساعة واحدة
مشروع قرار من نواب في الكونغرس يطالب بايدن بوقف اطلاق النار في غزة وارسال مساعدات الى غزة

 

مشروع قرار من نواب في الكونغرس يطالب بايدن بوقف اطلاق النار في غزة وارسال مساعدات الى غزة


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