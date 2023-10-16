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أطباء الأردن يهرعون لمساعدة اهل غزة

منذ ساعة واحدة
أطباء الأردن يهرعون لمساعدة اهل غزة

وطنا اليوم:وصل عدد الأطباء الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للتطوع من أجل إغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة إلى أكثر من 400 طبيب (طب عام، إخصائي)، وفق ما أكده المتحدث باسم لجنة الاغاثة الطبية في نقابة الأطباء، مظفر الجلامدة.
وقال الجلامدة إن النقابة فتحت باب التسجيل للتطوع من خلال رابط إلكتروني خاص، مؤكدًا أن النقابة تتواصل وتنسق مع اتحاد الأطباء العرب والهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، لتنسيق إدخال الفرق الطبية.
وأضاف أن النقابة بدأت تقسم الأطباء حسب الاختصاصات المطلوبة، وخاصة الجراحية، إضافة للطوارئ وإجراء العمليات، في ظل نقص الخدمات الطبية والصحية، ونقص الإمدادات الطبية وقلة الكوادر المقدمة للعلاج مع استهدافهم من قبل العدوان الإسرائيلي.
وأوضح الجلامدة أن النقابة فتحت باب التبرعات النقدية، سعيا منها لتأمين شراء معدات ومستلزمات طبية طارئة لإغاثة الغزيين، كما قدّمت جمعيات طبية عدة دعما ماليا في هذا الإطار


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