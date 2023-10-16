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المومني : زخم الدبلوماسية الأردنية سيحقق نجاحاتٍ مشهودة بوقف العدوان

منذ 8 ثواني
المومني : زخم الدبلوماسية الأردنية سيحقق نجاحاتٍ مشهودة بوقف العدوان

وطنا اليوم:أكد عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني انتقلت إلى مرحلة التوسع والذهاب إلى دول صنع القرار العالمي التي لها ارتباط تاريخي بالمنطقة (لندن – باريس – روما).
وقال عن أهمية الجولة الأوروبية لجلالة الملك لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، إن هناك تقديراً واعترافاً عالمياً لمكانة جلالة الملك كقائد عقلاني ولديه الخبرة في التعامل مع الأزمات العالمية وقضايا المنطقة المعقدة، بالإضافة إلى أنه رجل صانع للسلام .
وأضاف نحن الآن في مرحلة متقدمة من التحرك الأردني مع تحرك القادة في المنطقة، حيث بدأنا خلال اليومين السابقين نشهد نشاط دبلوماسي تراجعاً وتغيراً لمواقف بعض الدول التي أيدت إسرائيل بشكل مطلق مع بداية الأزمة خاصة في المواضع التي تتعلق بالجانب الإنساني والتهجير، مشيرا إلى وجود تحول تدريجي في مواقف بعض الدول وهذا لم يكن لولا الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك مع الأطراف ذات العلاقة الموصولة بالقضية الفلسطينية.
وتوقع أن يستمر زخم الدبلوماسية الأردنية خلال الفترة المقبلة، وأن يتم البناء على ما تم إنجازه في المستقبل لدعم موقف الأردن الثابت لحل الصراع وفق حل الدولتين والاعتراف بالحقوق الفلسطينية كاملة


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