تحذير من كارثة إنسانية وبيئية في غزة .. جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

وطنا اليوم:حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة.

جاء ذلك في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت بأن ذلك سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء

التهجير القسري لسكان قطاع غزة

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن تل أبيب تحاول تمرير مخطط التهجير القسري بتعزيز فكرة المناطق الآمنة، مؤكدا أن ثبات السكان في مناطقهم في شمال غزة دحض مخطط الاحتلال.

ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتي