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إعلامي أمريكي يكشف كذب الاحتلال حول صورة مفبركة

منذ 7 ثواني
إعلامي أمريكي يكشف كذب الاحتلال حول صورة مفبركة

وطنا اليوم:يواصل الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، فضح أكاذيب وانتهاكات قوات الاحتلال واستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.
ونشر هنكل صورة عبر حسابه على منصة “إكس” تظهر فيها غرفة نوم طفل مغطاة بالدماء نشرها إعلام الاحتلال.
وقال: “الحساب الخاص بحكومة الاحتلال يزيف صورة لغرفة نوم طفل مغطاة بالدم. لون الدم على ورقة كتاب التلوين هو الوردي وليس اللون الأحمر الداكن الذي ينبغي أن يكون إذا كان الأمر فعليا دمًا”.
وجاكسون هنكل ممثل وإعلامي أمريكي، يعرف عنه انتقاد سياسية واشنطن وتل أبيب.

طوفان الأقصى
ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية

 


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