استمرار فتح جسر الملك حسين حتى مغادرة 2000 مسافر

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، عن استمرار فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين حتى مغادرة 2000 مسافر فقط.

وأكّدت بأنّه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر