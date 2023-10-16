بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

استمرار فتح جسر الملك حسين حتى مغادرة 2000 مسافر

منذ ساعة واحدة
استمرار فتح جسر الملك حسين حتى مغادرة 2000 مسافر

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، عن استمرار فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين حتى مغادرة 2000 مسافر فقط.
وأكّدت بأنّه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
وأهابت بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:03

إعلامي أمريكي يكشف كذب الاحتلال حول صورة مفبركة

10:48

وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك

10:15

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع

10:06

بعد أنباء عن اتفاق مؤقت.. نتنياهو ينفي وجود هدنة في غزة

09:55

جيش الاحتلال يفعل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

09:40

تجار الألبسة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

09:37

تغير وجه المنطقة: حرب شاملة ام سلام شامل

09:33

الأمم المتحدة تحذر : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

09:27

تحذيرات من نفاد احتياطي الوقود بمستشفيات غزة خلال 24 ساعة

09:20

بسبب اعتناقهم الإسلام.. جريمة بشعة في أمريكا تودي بحياة طفل فلسطيني

09:13

#عاجل القاهرة وتل أبيب وواشنطن يتفقون على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

08:59

ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023