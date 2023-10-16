بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة تحذر : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

منذ ساعتين
الأمم المتحدة تحذر : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

وطنا اليوم:قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إننا في هذه اللحظة المأساوية، ونحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، من واجبي كأمين عام للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين.
وطلب غوتيريش، في بيان، بإطلاق سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط، وعلى إسرائيل، ضرورة منح المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني من أجل المدنيين في غزة.
وأشار غوتيريش الى أن “غزة تعاني من نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الأساسية”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن “لدى الأمم المتحدة مخزونات متاحة من الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، موجودة في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل”، مضيفا أنه “يمكن إرسال هذه البضائع في غضون ساعات”.
وشدد على أنه “ولضمان توصيل هذه الإمدادات، يجب أن يكون موظفونا في حالة تفان على الأرض، إلى جانب شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وقادرين على جلب هذه الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها بأمان، دون عوائق لإيصالها إلى المحتاجين”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

تحذير من كارثة إنسانية وبيئية في غزة .. جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

11:45

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة العسكرية الشمالية

11:38

بنك الإسكان يجدد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة إيليا نقل‎

11:35

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن‎

11:03

إعلامي أمريكي يكشف كذب الاحتلال حول صورة مفبركة

10:48

وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك

10:26

استمرار فتح جسر الملك حسين حتى مغادرة 2000 مسافر

10:15

الحبس سنة لموظفين في أمانة عمان لأخذهما 800 دينار من مراجع

10:06

بعد أنباء عن اتفاق مؤقت.. نتنياهو ينفي وجود هدنة في غزة

09:55

جيش الاحتلال يفعل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

09:40

تجار الألبسة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

09:37

تغير وجه المنطقة: حرب شاملة ام سلام شامل

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023