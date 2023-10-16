الأمم المتحدة تحذر : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

وطنا اليوم:قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إننا في هذه اللحظة المأساوية، ونحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، من واجبي كأمين عام للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين.

وطلب غوتيريش، في بيان، بإطلاق سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط، وعلى إسرائيل، ضرورة منح المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني من أجل المدنيين في غزة.

وأشار غوتيريش الى أن “غزة تعاني من نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الأساسية”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن “لدى الأمم المتحدة مخزونات متاحة من الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، موجودة في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل”، مضيفا أنه “يمكن إرسال هذه البضائع في غضون ساعات”.

وشدد على أنه “ولضمان توصيل هذه الإمدادات، يجب أن يكون موظفونا في حالة تفان على الأرض، إلى جانب شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وقادرين على جلب هذه الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها بأمان، دون عوائق لإيصالها إلى المحتاجين”