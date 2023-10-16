بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

#عاجل القاهرة وتل أبيب وواشنطن يتفقون على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

منذ 3 دقائق
#عاجل القاهرة وتل أبيب وواشنطن يتفقون على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين، أن القاهرة وتل أبيب وواشنطن اتفقوا على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وأشارت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة 9 صباحا ويستمر لمدة 5 ساعات.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد ذكرت أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق نار إنساني جنوبي قطاع غزة لمدة تستمر نحو 5 ساعات.
وأضافت الصحيفة أن وقف إطلاق النار سيبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث سيسمح لبعض سكان القطاع بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح.
وأشارت إلى أنه سيسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر رفح، إذا ستكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء عملية طوافان الأقصى.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه لا علم لديه بأي هدنة إنسانية الاثنين.
وكانت هيئة الإذاعة الأمريكية قد نقلت عن مصدر أمني، فجر الاثنين، أن هناك اتفاق على فتح معبر رفح لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر وإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، دون أن تعلن عن موعد فتح المعبر وبدء إيصال المساعدات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.
وقال بلينكن إن معبر رفح سيفتح، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه تل أبيب.
وأضاف: “إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها”، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:59

ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291

07:18

اصعب ليلة تمر على اهالي غزة

06:58

بعد خطأ كبير وكالة الانباء الفلسطينية تعيد صياغة بيان للرئيس الفلسطيني

06:50

ماذا قصد دحلان بالمؤامرة الكبرى التي تحت الدخان؟

06:45

عباس مهاجماً حماس: سياساتها وأفعالها لا تمثل الشعب الفلسطيني

06:42

عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين

06:40

العبادي : خنوع اسطوري في العالم والدول العربية والاسلامية

06:32

نجاة عائلة محمد الدرة من قصف الاحتلال الإسرائيلي؟..

06:29

اعلامية اردنية توضح كيف قامت شبكة MSNBC الأمريكية بإيقاف ثلاثة من مقدمي البرامج الرئيسية فيها

06:24

الشوبكي بربط اسباب حرب غزة بالطاقة

06:19

‏هل ستدخل إيران الحرب؟

22:41

هل سُتجَر المنطقة إلى حرب اقليمية.. أم ستلعب الدبلوماسية دوراً حاسماً؟

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023