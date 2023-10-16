عاجل القاهرة وتل أبيب وواشنطن يتفقون على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين، أن القاهرة وتل أبيب وواشنطن اتفقوا على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة 9 صباحا ويستمر لمدة 5 ساعات.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد ذكرت أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق نار إنساني جنوبي قطاع غزة لمدة تستمر نحو 5 ساعات.

وأضافت الصحيفة أن وقف إطلاق النار سيبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث سيسمح لبعض سكان القطاع بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح.

وأشارت إلى أنه سيسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر رفح، إذا ستكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء عملية طوافان الأقصى.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه لا علم لديه بأي هدنة إنسانية الاثنين.

وكانت هيئة الإذاعة الأمريكية قد نقلت عن مصدر أمني، فجر الاثنين، أن هناك اتفاق على فتح معبر رفح لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر وإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، دون أن تعلن عن موعد فتح المعبر وبدء إيصال المساعدات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر رفح سيفتح، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه تل أبيب.

وأضاف: “إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها”، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر