ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291

وطنا اليوم – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل مقتل الملازم “أمتي تسفي جرانوت” قائد تشكيل الكتيبة 75 خلال نشاط عملياتي نتيجة تعرضه لنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونشر جيش الاحتلال اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء العملية ليرتفع العدد المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.

دخلت عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2670 شهيدا بينهم 614 طفلا و370 امرأة وأكثر من 9600 مصاب في عدوان الاحتلال.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 291 جنديا.