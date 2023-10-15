شاهد : أفضل نشرة جوية في العالم تقدمها مذيعة كويتية

وطنا اليوم:ماذا قالت القبندي؟

أجواؤنا ما زالت حارة مثل الأحداث الفلسطينية.

معدل درجاتها ثابت كصمود المقاومة في غزة، ورطبة كرطوبة ألسنتنا التي تلهج بالدعاء لأهلنا في فلسطين.

الرياح عكس موقفنا من القضية الفلسطينية فهي خفيفة ومتقلبة الاتجاه.

قدمت مذيعة النشرة الجوية في تلفزيون الكويت مريم القبندي، النشرة الجوية بأسلوب مناصر للفلسطينيين، أثارت من خلاله تفاعلاً وتأييداً على مواقع التواصل.

وقالت القبندي في النشرة الجوية، السبت: “أجواؤنا ما زالت حارة مثل الأحداث الفلسطينية، ومعدل درجاتها ثابت كصمود المقاومة في غزة، ورطبة كرطوبة ألسنتنا التي تلهج بالدعاء لأهلنا في فلسطين”.

وتابعت قائلة: “والرياح عكس موقفنا من القضية الفلسطينية فهي خفيفة ومتقلبة الاتجاه”.

ونالت النشرة الجوية التي قدمتها القبندي إعجاباً كبيراً من الكويتيين، الذين نشروها على حساباتهم في مواقع التواصل، مشيدين بربط المذيعة للحالة الجوية بالحالة الفلسطينية وما يجري في غزة.

موقف القبندي من فلسطين لم يكن جديداً، حيث ظهرت، في يوم السبت 7 أكتوبر، مع اندلاع عملية “طوفان الأقصى”، وهي تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها دعماً للشعب الفلسطيني.

كما نشرت صورة لها على حسابها في موقع “إكس” وهي تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها، وبدت عليها عبارة “نحن قادمون” تحت صورة المسجد الأقصى، في حين زينت الكوفية من الأسفل بصورة علم فلسطين.

وعلقت على الصورة: “اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. كلنا فلسطين طوفان الأقصى”.

ومنذ اليوم الأول لـ”طوفان الأقصى” أبدى الكويتيون حكومة وشعباً مؤازرة كبيرة للفلسطينيين، واحتشدت جموع من الكويتيين في وقفة تضامنية بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة؛ تأييداً للعملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة المحاصر منذ 2006 بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً سماها “السيوف الحديدية”، رداً على “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس”.

وفي أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 2670 شهيدا بينهم 614 طفلا و370 امرأة وأكثر من 9600 مصاب في عدوان الاحتلال