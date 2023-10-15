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حماس وحزب الله يطلقان صواريخ نحو أهدف إسرائيلية

منذ ساعة واحدة
حماس وحزب الله يطلقان صواريخ نحو أهدف إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأحد أنها أطلقت 20 صاروخا من لبنان على مستوطنتين إسرائيليتين.
وقالت إن القصف استهدف مستوطنتي “شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة”.
وقالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان آخر إنها استهدفت ثكنة حانيتا الإسرائيلية بصواريخ موجهة “ردا على قتل وجرح” صحفيين في جنوب لبنان، مضيفة أن الهجوم أدى إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو
وقصفت الكتائب كذلك، عسقلان وتل أبيب ومستوطنة سديروت برشقات صاروخية “رداً على استهداف المدنيين”، وكذلك أطلقت صاروخ ‘متبّر‘ تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز “هيرمز 450” في سماء خان يونس.
سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفت من جانبها، عددا من التجمعات العسكرية الإسرائيلية.
وفي السياق، كشفت كتائب القسام عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم، وهي “قذيفة ترادفية ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى”.
ويأتي ذلك، وسط تلويح جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتمالية تنفيذه عملية برية في قطاع غزة.


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