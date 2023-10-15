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إسرائيل تستأنف تزويد جنوب غزة بالمياه لدفع الفلسطينيين للنزوح من الشمال

منذ 19 ثانية
إسرائيل تستأنف تزويد جنوب غزة بالمياه لدفع الفلسطينيين للنزوح من الشمال

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت إمداد جنوب غزة بالمياه جزئيا بعد ضغوط أميركية.
وقال مصدر إن هذا الإجراء يأتي لدفع الفلسطينيين للنزوح من شمال القطاع في الوقت الذي يشهد فيه عدوانا غاشما منذ بدء عملية طوفان الأقصى منذ 9 أيام.

قطع المياه
وحذرت كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من موت سكان غزة، في حال عدم تأمين مياه للشرب نتيجة لقطع الاحتلال الإسرائيلي المياه على القطاع كإجراء عقابي، فضلا عن توقيف توليد الكهرباء.
وقالت “الأونروا”: إن المياه تنفد من مليوني شخص في قطاع غزة وتابعت “هذه مسألة حياة أو موت”.
وأشارت إلى إن نحو مليون شخص في غزة نزحوا ،داعية لإدخال المساعدات الإغائية بشكل عاجل وفوري.
بدورها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، الوضع في قطاع غزة بالـ”كارثي”، في ظل قصف بلا هوادة وزيادة هائلة في نزوح الأطفال والأسر ولا توجد أماكن آمنة


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