وزير دفاع الاحتلال: سوف يندمون على هذه اللحظة

وطنا اليوم – قال وزير دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، إن الحرب على قطاع غزة ستكون قاتلة وستغير الوضع إلى الأبد.

وأضاف غالانت، في مؤتمر صحفي، من قاعدة للجيش بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، إن جيش الاحتلال سيقضي على منظمة حماس لأنها لا تقبل وجودنا هنا. وأضاف وزير الدفاع: “سنصل إلى جميع الأنفاق، وسنصل إلى جميع نشطاء حماس، وطالما أننا لم نقضِ عليهم، فلن ننهي المهمة، ستكون حربًا قوية، وستكون حربًا مميتة، وستكون حربًا دقيقة، وستكون حربًا ستغير الوضع إلى الأبد”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداه لتنفيذ اجتياح بري في شمال غزة بعد أن مدد المهلة الذي منحها للفلسطينيين لإخلاء المنطقة. فيما أشار متحدثان باسم جيش الاحتلال إلى أن الجيش ينتظر “قرارًا سياسيًّا” بشأن توقيت الهجوم البري الكبير على القطاع. وقال غالانت، الثلاثاء، إنه حرر كل القيود أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد حركة حماس، خلال عملية تفتيش على خط المواجهة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وأضاف غالانت للجنود خلال زيارته: “كل من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سوف نقضي عليه في ذروة قوتنا ودون أي تنازلات”، ووصف حماس بأنها “داعش غزة وعناصرها حيوانات بشرية”.

وقال: “حماس أرادت التغيير في غزة، سيتغير 180 درجة عما كان يعتقده، سوف يندمون على هذه اللحظة قطاع غزة لن يعود أبدا إلى ما كان عليه”.