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أخر المستجدات
18:59
إسرائيل تستأنف تزويد جنوب غزة بالمياه لدفع الفلسطينيين للنزوح من الشمال
18:35
وزير دفاع الاحتلال: سوف يندمون على هذه اللحظة
18:18
الميداني الاردني يواصل تقديم خدماته رغم الظروف الامنية الصعبة
18:14
أيها الأردنيون لكم مما يجري في غزة عبرة
18:00
عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود
17:38
جمعية جماعة الإخوان المسلمين تنظم مهرجاناً حاشداً نصرة للقدس وغزة
16:30
جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة
16:28
صحة غزة تعلن انهيار المنظومة الصحية وتطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم
16:08
الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية
16:02
محافظ مادبا يشكل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
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عربي دولي
عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود
منذ ساعة واحدة
عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود
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24 ساعة
18:59
إسرائيل تستأنف تزويد جنوب غزة بالمياه لدفع الفلسطينيين للنزوح من الشمال
18:35
وزير دفاع الاحتلال: سوف يندمون على هذه اللحظة
18:18
الميداني الاردني يواصل تقديم خدماته رغم الظروف الامنية الصعبة
18:14
أيها الأردنيون لكم مما يجري في غزة عبرة
17:38
جمعية جماعة الإخوان المسلمين تنظم مهرجاناً حاشداً نصرة للقدس وغزة
16:30
جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة
16:28
صحة غزة تعلن انهيار المنظومة الصحية وتطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم
16:08
الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية
16:02
محافظ مادبا يشكل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
15:33
إيران تحذر : إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد
15:20
الرشق ينفي استـــشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
15:11
رئيس الوزراء: الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهل غزَّة
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن