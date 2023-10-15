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عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود

منذ ساعة واحدة
عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود

 

عاجل: مروحيات إسرائيلية تقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود


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