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العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

منذ 33 ثانية
العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

وطنا اليوم:أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.
وقالت المنظمة في بيان الأحد، إن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها لقطاع غزة.
وأضافت أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تُظهر قذائف مدفعية M825 وM825A1، والتي تحمل اسم D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأمريكية (DODIC) للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين


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