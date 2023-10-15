بكين: تل أبيب تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد هجوم حماس “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”.

وشدد وانغ يي إن على ضرورة وقف “العقاب الجماعي” لسكان غزة، الذي أدى إلى استنزاف الحياة في القطاع.

العقاب الجماعي

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله ” تل أبيب يتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، ويجب على قادتها التوقف عن “العقاب الجماعي لسكان غزة”.

ودعا، السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين، شريكة إيران، إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، ومنع استمرار الحرلاب الدائرة في القطاع في ظل تردي الأوضاع الإنسانية وانعدام أدنى مقومات الحياة السياسية.

طوفان الاقصى

ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها التاسع، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية