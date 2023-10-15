فيسبوك ينحاز بشكل كامل مع الاحتلال ويحذف أكبر صفحة فلسطينية

وطنا اليوم:أدانت “شبكة قدس الإخبارية”، يوم السبت، انحياز شركة “ميتا”، المالكة لموقع “فيسبوك”، الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرارها في استهداف المحتوى الفلسطيني وتقييد وصوله، بعد حذف صفحتها على منصة “فيسبوك”.

وتعتبر “شبكة قدس” أكبر صفحة إخبارية فلسطينية، وتضم 10 ملايين متابع، وتعمل باللغتين العربية والإنكليزية منذ ما يزيد على 10 أعوام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت “شبكة قدس” في بيان لها: “خلال الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، تعمدت شركة (ميتا) حذف منشورات فلسطينية وإرسال بلاغات وتقييدات على الصفحات الفلسطينية، ومن بينها صفحات (شبكة قدس) باللغتين العربية والإنكليزية، على الرغم من الالتزام التام بالمعايير الإعلامية التي حددتها شركة (ميتا)”.

وأكدت أن حذف صفحات “شبكة قدس” انحياز تام من قبل شركة “ميتا” لطلبات الحكومة الإسرائيلية، وكتم لحرية الرأي والتعبير، واستهداف للحق الفلسطيني في نقل إخباره وتغطيته للأحداث للعالم