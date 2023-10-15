في اليوم التاسع للعدوان: 47 عائلة شطبت بالكامل من السجل المدني في غزة

وطنا اليوم:ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل.

وأفاد تقارير صحفية نقلا عن مستشفيات القطاع، بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع إلى 2329 شهيدا، و9042 إصابة.