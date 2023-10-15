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اليوم الاكثر دموية … هذه اعداد القتلى في غزة في يوم واحد

منذ 23 ثانية
اليوم الاكثر دموية … هذه اعداد القتلى في غزة في يوم واحد

 

وطنا اليوم – اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع طوال يوم السبت.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في تصريح نشر على “فيسبوك”: “الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا أطفال ونساء خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.


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