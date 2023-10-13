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أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

منذ 11 ثانية
أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

وطنا اليوم:استشهد 100 مواطن فلسطيني على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب المئات، فجر اليوم الجمعة، جراء الغارات والقصف العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في اليوم السابع من العدوان على قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بانتشال 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبو مدين في مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وأوضحت أن بناية أبو مدين تقع في “بلوك 9” داخل البريج وتتكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 مواطنا، منهم من نزحوا من مناطق الحدودية إلى البناية، مشيرة إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.
واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب 10 مواطنين بقصف طائرات حربية لمنزل يعود لعائلة جودة في بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.
وقصف الطيران الحربي منزلا لعائلة الزرد في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
كما استشهد 17 مواطنا باستهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة حلاوة وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي.
وقصفت طائرات الاحتلال عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرتها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ التي ألقيت دون سابق إنذار.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية


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