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الجهاد الإسلامي: تصريحات بلينكن الحاقدة غطاء للجرائم الصهيونية

منذ ساعة واحدة
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) looks on as US Secretary of State Antony Blinken gives statements to the media inside The Kirya, which houses the Israeli Defence Ministry, after their meeting in Tel Aviv on October 12, 2023. Blinken arrived in a show of solidarity after Hamas's surprise weekend onslaught in Israel, an AFP correspondent travelling with him reported. He is expected to visit Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as Washington closes ranks with its ally that has launched a withering air campaign against Hamas militants in the Gaza Strip. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP)

وطنا اليوم:أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بأشد العبارات التصريحات الحاقدة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، والتي أكدت مجدداً أن الإدارة الأمريكية هي راعية الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا وأهلنا.
وقالت الحركة في تصريح صحفي: “إن خطاب بلينكن، ومن قبله تصريحات الرئيس جو بايدن، التي تشبه قوى المقاومة في قطاع غزة بتنظيم الدولة (داعش)، هدفها ترهيب أحرار العالم عن دعم شعبنا، وبمثابة ضوء أخضر أمريكي للكيان الصهيوني بتنفيذ إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة، وتوفير الغطاء السياسي له للهروب من العقاب والمساءلة.
وأضافت: “أننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ ندين هذه التصريحات المنكرة والبغيضة، فإننا ندعو القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية إلى رفضها وعدم الخضوع للإرهاب الأمريكي”.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، في حصيلة متصاعدة لأعداد الشهداء والمصابين، وتدمير الوحدات السكنية، واستهداف المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ونزوح الآلاف من بيوتهم لمراكز الإيواء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ اليوم الأول للعدوان على غزة إلى 1354 شهيداً، و6049 جريحاً، فيما تشير أرقام أوردتها الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، ونزوح نحو 350 ألف مدني لمراكز الإيواء


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