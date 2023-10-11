قطر: “من السابق لأوانه” التفاوض حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

وطنا اليوم – أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء إنه “من السابق لأوانه” إجراء محادثات بشأن تبادل محتمل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية، في وقت تواصل الدولة العبرية قصف قطاع غزة بعد محاصرته بشكل مطبق.

واكتسبت المحادثات المحتملة بشأن مصير ما يصل إلى 150 رهينة لدى حماس طابعا أكثر إلحاحاَ بعدما هدّدت الحركة الإثنين بالبدء في إعدامهم في حال استمر استهداف “ابناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق انذار”.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قال إنه “من السابق لأوانه” بدء الوساطة، وذلك ردا على سؤال بشأن التقدم المحرز في المحادثات المحتملة بشأن السجناء.

وقال للصحافيين “في هذه اللحظة، من الصعب للغاية القول إن أي طرف يمكنه البدء بالوساطة. أعتقد أننا بحاجة لمتابعة التطورات على الأرض”.

وكان مصدر مطّلع قال في وقت سابق في تصريح لوكالة فرانس برس إن قطر تقود جهودا للتفاوض بشأن تبادل أسرى.