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وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب

منذ ساعتين
وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب

 

وطنا اليوم – اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب.

 

 

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الكونغرس سيتحرك لتقديم الدعم لتل أبيب، وذلك في الوقت الذي تشن فيه طائرات الاحتلال الحربية قصفا عنيفا على قطاع غزة، منذ أن أطلقت كتائب القسام معركة طوفان الأقصى، والتي أسفرت عن مقتل 1000 من جنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مستشار الأمن القومي، أن الكونغرس وجه لتعزيز إمكانات دفاع جيش تل أبيب بدعم القبة الحديدية وعبر طرق أخرى، مشيرا إلى أنه “لم تحرك الولايات المتحدة حاملة الطائرات لمواجهة المقاومة الفلسطينية لمنع التصعيد.

وأضاف سوليفان أن الكونغرس ينسق مع حكومة تل أبيب وحلفائها لحل أزمة الرهائن، مؤكدا أن أولوية الولايات المتحدة، سلامة مواطنيها.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخاذ خطوات في مدن الولايات المتحدة لتعزيز حماية اليهود.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراءها الثلاثاء، مع رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتياهو، عقب اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأمريكية حيث أعلن عن مقتل 14 أمريكيا في الأراضي المحتلة.

ووصف بايدن هجوم حماس الذي يحمل اسم “طوفان الأقصى” بأنه كان “شرا مطلقا”، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع تل أبيب لضمان ما يلزم للدفاع عن أنفسهم بحسب وصفه.


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